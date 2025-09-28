– Я уже говорил ранее после упущенных побед на последних минутах, что это очень обидно. Нужно иметь концентрацию до последних минут. Сначала нам забили два мяча, потом во втором тайме уже мы забили Карпатам дважды тоже очень быстро, а также еще создавали моменты, но не реализовали их.

– Есть ли вина вашего вратаря Моргуна в пропущенных мячах?

– Можно много чего говорить, но побеждаем, проигрываем и играем вничью мы все вместе. Поэтому это были ошибки всей команды, которые привели к такому счету. Если мы не получили три очка, виновата вся команда.

– Было заметно, что в первом тайме вам было трудно с Карпатами ..

– Очень приятно играть с командой, которая и сама играет, и дает это делать сопернику. При таких условиях каждая команда показывает, на что способна, идет открытый футбол, плюс очень хорошего качества поле, его поливают – считаю, это то, что надо для нашего футбола. Вы видели, каким зрелищным получился матч. В первом тайме нам, действительно, было трудно, но во втором мы собрались. Впрочем, такими собранными нужно быть с первой минуты и на протяжении всего матча.

– Вы забили великолепный мяч головой после подачи на ближнюю стойку, кажется, вы так делали еще когда играли за Зарю?

– Да, за Зарю я много забивал похожим образом, мячей 7-8. Помню, тогда с нами работал Юрий Коваль, мы отрабатывали стандарты, и у меня это очень хорошо получалось, вот я и пользуюсь этим (улыбается).

– Что для вас значит этот дубль? Для защитника это хороший результат?

– Нужно приносить пользу команде. Если я имею возможность, я делаю это.

– Карпаты сыграли вничью 3:3 с Шахтером, теперь с Динамо, это настолько сильный соперник?

– Если такие результаты по игре, значит, так и есть. Они хорошо играют и с сильным соперниками, и вообще со всеми, у них есть свой рисунок игры, поэтому львовяне заслуживают комплиментов. Нам же нужно разбирать и улучшать свою игру.

– Впереди старт в Лиге конференций матчем с Кристал Пэлас, знаете ли, что они сегодня обыграли Ливерпуль?

– Я слышал, что они побеждали по ходу матча. Конечно, понимаем, что это очень сильная команда. АПЛ – это самый высокий уровень. Конечно, смотрим матчи АПЛ, постоянно общаюсь с Виталием Миколенко, а также разговаривал с Назарием Русиным, когда он был в Сандерленде, они рассказывают, что английский футбол очень силовой, кроме того, там играют одни из лучших футболистов. Будем разбирать соперника, нужно готовиться, выходить на поле и играть, – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне в третий раз подряд сыграли вничью в чемпионате. Динамо сейчас находится на первом месте с 15 очками, Шахтер – второй с 14 баллами.

