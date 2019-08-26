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"Общаемся полчаса, вытираю ему сопли, потом выходит улыбающийся", – Венглинский рассказал о характере Русина

15:05 158 Читати українською
"Общаемся полчаса, вытираю ему сопли, потом выходит улыбающийся", – Венглинский рассказал о характере Русина
Назарий Русин / фото: ФК Динамо Киев

Бывший игрок и работник академии Динамо Олег Венглинский рассказал, как находил подход к Назарию Русину.

"Он очень хорошо себя проявлял и забивал, важные мячи забивал. Тот Русин, с которым я работал два года назад, когда я только начал с ним работать, и нынешний Русин – это вообще два разных человека. Очень хорошо знаю его психологию, много было у меня с ним индивидуальных бесед.

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Бывало, приходит: "Николаевич, он меня не любит". Я говорю ему: "Назарчик, ну ты же не девушка, чтобы тебя любили. У него таких, как ты, – море. Ты должен конкурировать, стараться. А потом в любой момент, выйти и забить мяч. Готовить себя, а шанс у тебя будет".

Общаемся полчаса, час, рассказываю ему истории, вытираю ему сопли, потом выходит улыбающийся, оживает и затем делает свое дело. Я знаю его психологию. Он очень чувствителен, его ранит несправедливость.

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К нему надо найти подход. И тот, кто найдет этот подход, кто установит с ним контакт, то он горы ради того человека свернет. У него такой характер, у него нет середины.

Он всегда хочет побеждать, забивать, играть в основном составе. Его только надо правильно направлять и правильно использовать", – сказал Венглинский в программе "Профутбол".

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Олег Венглинский Назарий Русин Назарий Русин
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