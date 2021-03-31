Защита сборной России была далека от идеала в поединке отбора на ЧМ против Словакии (1:2).

Особенно "отличились" Георгий Джикия и Марио Фернандес во время первого гола словаков.

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На подаче углового дуэт защитников России совсем забыл об опеке соперника, уделив внимание объятиям друг друга. Мощный Милан Шкриняр такой любезностью воспользовался, вбив мяч точно в сетку.

Добавим, что именно Фернандес сравнял счет, но Словакия вырвала победу усилиями Мака, который еще раз уничтожил редуты России.

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