Рух подходил к встрече на фоне катастрофического поражения от Динамо в предыдущем туре. Львовяне должны были реабилитироваться в матче с другим киевским коллективом – Оболонью – однако сделать это было непросто. “Пивовары” в первых двух турах едва не прибили Металлист и переиграли Александрию, не пропустив ни одного гола.

На этот поединок пожаловал Сергей Ребров. Очевидно, просматривал потенциальное усиление на игру против Франции. Андрей Русол же присматривался, кого еще из руховцев можно забрать в Карпаты.

До 25-й минуты команды провели всего один по воротам. Его нанес Бычек, пробив головой метров с 5-ти после навеса с углового. Получилось очень слабо – без проблем для Гереты. Вообще, весь первый тайм оказался бедным на остроту. Игроки Руха нанесли 4 выстрела, а киевляне имела на один меньше.

А потом случился гол. На 27-й минуте Слободян выполнил подачу со штрафного, а Устименко замкнул головой в дальнюю девятку. 0:1!

Пропущенный гол несколько оживил игру подопечных Ивана Федыка, но ничего опасного в следующие 20 минут "желто-черные" не создали. Оболонь же могла сделать 0:2 на 40-й минуте, когда Шевченко простреливал с левого фланга – рикошетом от защитника мяч попал в перекладину! В конце концов, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе "пивоваров".

Самым опасным львовянином на "Украине" до начала второго тайма был этот щенок. Рух выглядел очень слабо.

После перерыва хозяева заиграли значительно активнее. Уже на 51-й минуте Алмазбеков врывался на левый край штрафной и перебрасывал Марченко, однако Денис успел зацепить мяч. На 62-й же счет сравнялся – это Лях нанес прямой удар со штрафного, попав в левую девятку. 1:1!

Атакующий пыл Руха несколько сбила воздушная тревога. Оболонь успела перевести дыхание, а после возобновления игры быстро восстановила свое преимущество в счете. Суханов на 74-й минуте снова забил шикарный гол – прямым ударом со штрафного. Без шансов для Гереты! 1:2.

Ответить хотя бы моменты на этот гол львовянам уже не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу "пивоваров" – таким образом, Оболонь набрала 7 очков и хотя бы на сутки возглавила турнирную таблицу УПЛ! Рух же остается с тремя зачетными баллами.

