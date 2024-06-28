Оболонь выбрала семь спарринг-партнеров на летних сборах
"Пивовары" объявили соперников, в матчах с которыми будут готовиться к новому сезону.
Тренерский штаб Оболони запланировал 7 спаррингов в период летнего межсезонья, сообщает официальный сайт киевского клуба.
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Команда Валерия Иващенко будет готовиться к старту УПЛ в Украине. Ее соперниками станут два представителя элиты, а также по две команды из Первой и Второй лиг. Первый контрольный матч состоится на выезде, в Черкассах, против ЛНЗ. Все последующие игры станут для "пивоваров" домашними. Сборы стартуют 1 июля.
Календарь спаррингов оболони выглядит следующим образом:
9 июля – ЛНЗ – Оболонь
14 июля – Оболонь – Эпицентр
16 июля – Оболонь – Кудривка
19 июля – Оболонь – Чайка
20 июля – Оболонь – ЛНЗ
23 июля – Оболонь – Чернигов
26 июля – Оболонь – Верес
Напомним, в прошлом сезоне Оболонь финишировала на четырнадцатой строчке турнирной таблицы и боролась в переходных матчах за сохранение прописки в УПЛ. Команда Иващенко в первом поединке одержала минимальную победу над Левым берегом, а в повторной дуэли расписала боевую ничью (1:1) и по итогам двух игр осталась в элите.
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