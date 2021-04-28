Работа Павла Яковенко на тренерском мостике Оболони оказалась не слишком продолжительной.

Киевский клуб решил прекратить сотрудничество с 56-летним специалистом, утверждает FootBoom. Причины увольнения пока неизвестны.

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Яковенко возглавил Оболонь в октябре прошлого года. Новый тренер не смог существенно улучшить результаты и приблизить "пивоваров" к повышению в элиту. Под руководством Яковенко команда провела 17 матчей – 9 побед, 2 ничьи и 6 поражений. Сейчас киевляне занимают 8 место с отставанием в 10 очков от тройки лидеров.

Напомним, Яковенко в 2008-2012 годах работал с молодежной сборной Украины. Также легенда Динамо возглавлял Металлург из Никополя, Борисфен, российские Химки, Кубань, Ростов и Уралан.

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