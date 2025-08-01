Оболонь официально объявила о переходе атакующего полузащитника Ворсклы Ивана Нестеренко. Футболист присоединился к киевской команде на условиях аренды.

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Отметим, что ранее сообщали об интересе к Нестеренко со стороны Карпат и Маккаби Хайфа.

Напомним, Нестеренко – воспитанник запорожского Металлурга. За Ворсклу выступал с февраля 2021 года. В прошлом году провел за "зелено-белых" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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