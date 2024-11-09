ЛНЗ на протяжении всего матча лучше действовал с мячом. Подопечные Андреса Карраско работали первым номером, много комбинировали, проводили кроссы. Особенно нравился Момо – чувствовалось, что приехал сильный легионер. Словом, черкасцы играли, как фаворит.

Верес объявил ультиматум Комитету арбитров УАФ, поддержав Полесье и Оболонь – официальное заявление

Вот только ни одного момента до 70-х минут "семенной завод" не создал. Оболонь же на контратаках и стандартах могла оформить разгром еще в первом тайме, однако на заводе стал голкипер. Кучеренко поймал кураж. Уже на 16-й минуте Максим парировал мощный удар Черненко с лета с линии полукруга, который нанес Черненко.

На 34-й он же спас при замыкании прострела Османа. Груша пробивал метров с 13-ти низом, но не смог прошить вратаря. На 37-й же Черненко бахнул с дистанции, а мяч рикошетом от Тилля полетел в противоход Кучеренко (да еще и ушел под перекладину) – Кучеренко в сногсшибательном прыжке спас ЛНЗ! В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Содержание игры во втором тайме не изменилось, поэтому гол Оболони на 52-й минуте не удивил. Груша эффектно переиграл Пасича на правом фланге и выполнил прострел, который Кучеренко выбил в падении – впрочем, на добивании оказался Слободян. 0:1!

Казалось, что после этого ЛНЗ повысит обороты и прижмет киевлян, однако в игре особо ничего не менялось до 70-х минут. "Пивовары" начали подседать несмотря на тройную замену Сергея Шищенко, потому что освежили только атаку. Как следствие, у ворот Федоривского возникло два неприятных для гостей момента.

Первый случился на 74-й минуте, когда Пасич подал с левого фланга. При перехвате Карась столкнулся с Приймаком, от головы которого мяч отскочил в руку Данилу. Арбитры решили, что пенальти в этом эпизоде не было, хотя с нынешними рекомендациями подобные ситуации можно трактовать как угодно.

На 80-й же свежий Эйнел зацепился за заброску на левом краю штрафной, после чего выполнил эффектный слалом сквозь двух защитников. Он завершился выстрелом в ближний угол – бразилец прошил Федоривского, однако после просмотра видеоповтора гол ЛНЗ отменили. Соареш подыграл себе рукой.

Чего-то более интересного подопечные Андреса Карраско не создали, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Оболони. "Пивовары" прервали 4-матчевую безвыигрышную серию и победили во второй раз в текущем чемпионате. Тем не менее, они остаются в зоне вылета.

Скандал в матче Александрия – Полесье: УАФ признала ошибку арбитра, озвучив смягчающие обстоятельства