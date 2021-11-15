Первая лига, 18-й тур

Оболонь – Ужгород – 0:1

Гол: Гайдучик, 44

Киевляне идут на третьей строчке и имели отличную возможность закрепиться в зоне плей-офф выхода в элиту. Соперник – Ужгород, который с тремя поражениями безнадежно сидел на дне таблицы.

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Оболонь ожидаемо владела преимуществом, но создать много моментов не удавалось. Зато сопернику хватило одного удачного стандарта. На 44-й минуте Николай Гайдучек удачно подрезал головой подачу со штрафного, наказав голкипера за опрометчивый выход. Оболонь не смогла оправиться от пропущенного гола за весь второй тайм. "Пивовары" увеличили свой напор, однако оборона аутсайдера нашла в себе силы отбиться и удержать 3 очка.

Победа не позволила Ужгороду покинуть последнюю строчку таблицы, а Оболонь со вторым поражением подряд подпустила прямых конкурентов в борьбе за повышение.

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