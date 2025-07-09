Оболонь и Кудривка сошлись в товарищеском матче. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Оболонь – Кудривка – 2:0

Голы: Черненко, 22, Корх, 81

Удаления: Мельниченко, 52

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Оболонь в очередном спарринге переиграла Кудривку. "Пивовары" открыли счет на 22 минуте. Черненко мощно пробил из-за пределов штрафной и попал в девятку.

После перерыва Кудривка осталась в меньшинстве. Иван Мельниченко грубо сфолил, за что получил красную карточку. Оболонь сумела под конец игры удвоить свое преимущество. Кирилл Корх классно сыграл на добивании, установив окончательный счет.

Напомним, Кудривка по итогам плей-офф с Ворсклой добыла путевку в УПЛ.

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