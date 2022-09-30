Первая лига, 6-й тур

Кремень – Оболонь – 0:3

Голы: Груша, 4, 11, Батальский, 43

Киевляне приехали в гости к команде из Кременчуга и без проблем победили. Судьба противостояния решилась еще в первом тайме. Груша дважды результативно пробил, а Батальский выиграл борьбу и расстрелял кипера.

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Оболонь набрала 13 зачетных баллов и возглавила турнирную таблицу Первой лиги группы В. Кремень с семью пунктами остался третьим, но до конца тура еще может потерять свои позиции.