"Стараюсь не обращать внимания на слухи. Но попутно отмечу, что в Оболони никто никаких ультиматумов руководителю Сергею Шищенко не выдвигал. Клубное руководство ему полностью доверяет. В команде – рабочая обстановка, замечательный микроклимат, что подтвердили два последних поединка – с Ингульцом и Черноморцем, в которых были добыты важные победы.

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Мы все надеемся, что Шищенко, у которого действующий контракт еще на 2,5 года, доработает его до конца", – сказал Ризниченко для Sport.ua.

Ранее в СМИ появилась информация, что Оболонь уволит главного тренера, если клуб потеряет очки в играх против Ингульца и Черноморца. Интересно, что "пивовары" одержали две победы в этих матчах. Сейчас Оболонь занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ с 24-мя очками.

Оболонь одолела Черноморец, одержав вторую победу подряд – "моряки" до сих пор в зоне вылета