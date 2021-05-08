Оболонь расписала ничью с Металлистом 1925 года в рамках 25-го тура Первой лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 25 тур

Оболонь – Металлист 1925 – 1:1

Голы: Щебетун 15 – Крыськив 45+1

Оболонь несколько дней назад отправила в отставку Павла Яковенко и надеялась прервать серию из трех поражений подряд. Хозяева приблизились к своей цели на 15-й минуте. Это Щебетун после навеса с правого фланга опередил защитников и с линии вратарской переправил мяч в сетку.

Оболонь официально объявила об отставке Яковенко

Удержать преимущество хотя бы до перерыва не удалось. Уже в компенсированное к первому тайму время харьковчане выбежали в контратаку, которую точным ударом завершил Крыськив. Отметим, что игроки Оболони дважды пытались сорвать эту атаку фолами, но сделать это успешно не удалось. На второй тайм команды голов не оставили.

Благодаря этой ничьей Металлист 1925 продолжил беспроигрышную серию до 12-ти матчей. Харьковчане продолжают находиться на третьем месте, которое дает возможность повыситься в классе. Оболонь осталась на 9-й строчке.