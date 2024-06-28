Полузащитник Вадим Витенчук недолго находился без клуба после ухода из Миная.

Оболонь в своем Telegram-канале сообщила о подписании хавбека Вадима Витенчука свободным агентом.

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Контракт рассчитан на 1 год. Витенчук этим летом завершил сотрудничество с Минаем – его контракт подошел к концу. Вадим провел за Минай 57 матчах в УПЛ, что является рекордом клуба.

К слову, Витенчук также является автором самого позднего гола в истории чемпионатов Украины, забив на 101-й минуте. В общем, в его активе 5 голов в составе Миная.

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