Оболонь в своем Telegram-канале сообщила о трансфере нападающего Руха Дениса Теслюка.

Рух оформил трансфер игрока молодежной сборной Украины

Отмечается, что контракт рассчитан на 2 года, однако неизвестна сумма трансфера. Соглашение Теслюка с Рухом было рассчитано до июня следующего года. Интересно, что ранее Рух подписал форварда Оболони Игоря Краснопира, который стал лучшим бомбардиром "пивоваров" в прошлом сезоне.

К слову, Теслюк в целом провел 22 матча за основную команду Руха, в которых отметился 1 голом. Transfermarkt оценивает нападающего в 500 тысяч евро.

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