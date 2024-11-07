"В последнее время украинский футбол очень часто становился объектом изучения скандальных ситуаций. Очередной тур украинской Премьер-лиги не стал исключением относительно этого неприятного правила. То, что произошло на стадионе КСК Ника, граничит с преступной предвзятостью, которая позволяет влиять на ход соревнований. Неназначенный судьей Шандором пенальти в конце матча между Александрией и Полесьем не просто отобрал очко у Полесья: при определенных обстоятельствах это может повлиять на окончательное положение команд после окончания чемпионата.

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Вполне оправдано возмущение Полесья и их болельщиков. Однако, заверения нового руководства УАФ футбольному сообществу Украины в изменении подхода к судейству вместе с заменой руководства Комитета арбитров УАФ не внесло в процесс судейства никаких изменений. И с каждым туром надежды на наведение порядка в судейском корпусе оставляют и участников соревнований, и болельщиков.

Футбольный клуб Оболонь на собственном опыте почувствовал руку "нечистоплотных" судей, творящих на поле свою историю. Мы неоднократно обращались к руководству Комитета арбитров УАФ с просьбой не назначать на матчи с участием нашей команды определенных арбитров, замеченных в предвзятом судействе. Однако наши просьбы проходили мимо ушей соответствующих руководителей.

Со своей стороны футбольный клуб Оболонь всячески поддерживает требование Полесья провести очную встречу с председателем Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль и консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли для возможности поставить прямые вопросы относительно ситуации, возникшей в украинском футболе с судейством", – говорится в заявлении на официальном сайте "пивоваров".

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