Матч на Оболонь Арене имел очень важное значение в контексте борьбы за выживание. Оболонь держалась в зоне плей-офф, опережая Ингулец (который держался в зоне прямого вылета) всего на два очка. Поражение от петровцев не только бы поменяла команды местами, а могли даже опустить киевлян на дно – Черноморец отставал всего на три зачетных балла при лучших дополнительных показателях.

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Ответственность так давила на команды, что моментов до перерыва почти не было. Тем не менее, Оболонь выглядела значительно активнее, нанеся 7 ударов против 3-х у Ингульца. За это "пивовары" были вознаграждены голом на 14-й минуте – Бычек подобрал мяч в штрафной после падения Устименко, сместившись под правую и попав в левый нижний угол. 0:1!

На 21-й минуте Груша мог удвоить преимущество, открывшись перед штрафной площадкой и выстрелив под ближнюю стойку. Получилось немного неточно. Также вспоминается угловой с замыканием Дубка – тот пробил головой метров с 6-ти, однако мяч полетел слишком высоко.

В начале второго тайма хозяева провели еще одну острую атаку, завершив ее ударом Черненко с линии полукруга. Руслан крутил под правую стойку, но сфера пролетела рядом с каркасом. Этот эпизод заставил петровцев проснуться – в следующие 10 минут они провели несколько заблокированных выстрелов с близких дистанций, а Малыш даже пробивал головой во внешнюю сторону сетки.

Лучшую же возможность сравнять счет Ингулец потерял на 80-й минуте. Марченко в красивом прыжке выбил подачу с левого фланга, однако на подборе оказался Сад. Валерий сразу же перебросил голкипера – быть бы голу, если бы Дубко на линии ворот не переправил мяч в перекладину!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал первую за пять туров победу в УПЛ, оторвавшись от зоны прямого вылета на пять очков. Ингулец сделал один шаг до вылета из элиты, хотя у петровцев есть игра в запасе.

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