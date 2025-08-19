"Да, мы подтверждаем, что футбольный клуб Металлист 1925 присылал предложение. Во-первых, это предложение не устроило руководство. А во-вторых, сейчас мы понимаем, что такой вратарь нам нужен.

Вы же понимаете, Молодой парень является кандидатом в сборную U-20. Он может поехать на чемпионат мира. Неизвестно, как он там себя проявит. Президент сейчас не готов принимать какое-либо решение по Марченко", – сказал Резниченко в интервью пресс-службе Оболони.

18-летний Марченко провел 14 матчей за первую команду Оболони, пропустил 9 голов, в 9-ти играх сыграл "на ноль". Контракт вратаря с клубом рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

