В расположении киевского клуба ответили на информацию об увольнении Павла Яковенко с должности главного тренера.

Недавно СМИ сообщили об отставке 56-летнего специалиста с поста наставника Оболони. Эту информацию опроверг директор клуба Александр Резниченко.

Оболонь уволила Яковенко, – СМИ

"Информация не соответствует действительности. Пока это только слухи. Если отставка произойдет, то вы об этом узнаете из официального сайта", – заявил Резниченко в эфире Футбол News.

К слову, Яковенко возглавил Оболонь в октябре прошлого года. Под его руководством "пивовары" провели 17 матчей – 9 побед, 2 ничьи и 6 поражений. Сейчас киевляне занимают 8 место в турнирной таблице Первой лиги.

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