Оболонь определилась с главным тренером – в клуб сватали наставника Десны Рябоконя
Результаты работы нынешнего коуча вполне удовлетворяют руководство "пивоваров".
Главным тренером Оболони и дальше будет Валерий Иващенко, сообщает FootBoom.
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Информация о возможном назначении Александра Рябоконя наставником "пивоваров" – не более чем выдумка журналистов, сообщили в столичном клубе.
Напомним, по итогам прошлого сезона Оболонь заняла в турнирной таблице Первой лиги четвертую строчку. После отказа Десны и Мариуполя от участия в новом сезоне УПЛ киевляне готовились сыграть в элите – первенство планировали расширять до 18 команд. Однако из-за войны реформы пришлось отложить на будущее.
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