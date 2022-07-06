Главным тренером Оболони и дальше будет Валерий Иващенко, сообщает FootBoom.

"Зачем играть в Первой лиге, если никто не повышается в классе?": директор Оболони раскритиковал руководство УПЛ

Информация о возможном назначении Александра Рябоконя наставником "пивоваров" – не более чем выдумка журналистов, сообщили в столичном клубе.

Напомним, по итогам прошлого сезона Оболонь заняла в турнирной таблице Первой лиги четвертую строчку. После отказа Десны и Мариуполя от участия в новом сезоне УПЛ киевляне готовились сыграть в элите – первенство планировали расширять до 18 команд. Однако из-за войны реформы пришлось отложить на будущее.

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