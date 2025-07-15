К команде присоединился 32-летний защитник Евгений Пасич, сообщает пресс-служба клуба.

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Игрок принадлежит харьковскому Металлисту 1925, поэтому присоединился к "пивоварам" на правах аренды. Срок действия соглашения не указывается.

Что интересно, для Пасича это уже третий клуб за последний год. Летом 2024 он подписал контракт с Металлистом 1925 как свободный агент, провел 10 матчей, после чего был отдан в полугодовую аренду Ворскле, где сыграл 5 поединков. Теперь защитник попробует свои силы в составе киевской Оболони.

Напомним, Евгений Пасич – воспитанник Днепра. Успел поиграть за Нефтяник, Верес, донецкий Олимпик и СК Днепр-1.

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