Оболонь официально усилила вратарскую позицию игроком с опытом выступлений за рубежом
11:34 - Читати українською
Голкипер Виталий Чеботарёв продолжит карьеру в составе Оболони.
Оболонь на официальном сайте объявила о приходе 29-летнего вратаря Виталия Чеботарёва на правах свободного агента.
Голкипер клуба УПЛ прокомментировал травму конкурента, которая вывела его в основу: "Не могу сказать, что суперсчастлив"
По информации Transfermarkt, голкипер подписал контракт до конца сезона. Последним его клубом была перволиговая ЮКСА.
Напомним, 29-летний Чеботарев – воспитанник харьковского Арсенала. Выступал за грузинские Цхинвал и тбилисский Локомотив, Нефтяник, Каховку, Тростянец, Таврию, Металлист, Буковину, Левый Берег и ЮКСА.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter