Оболонь на официальном сайте объявила о приходе 29-летнего вратаря Виталия Чеботарёва на правах свободного агента.

Голкипер клуба УПЛ прокомментировал травму конкурента, которая вывела его в основу: "Не могу сказать, что суперсчастлив"

По информации Transfermarkt, голкипер подписал контракт до конца сезона. Последним его клубом была перволиговая ЮКСА.

Напомним, 29-летний Чеботарев – воспитанник харьковского Арсенала. Выступал за грузинские Цхинвал и тбилисский Локомотив, Нефтяник, Каховку, Тростянец, Таврию, Металлист, Буковину, Левый Берег и ЮКСА.

Оболонь – Карпаты: анонс матча УПЛ