Украинский хавбек Максим Чех официально стал новым игроком киевской Оболони, сообщает пресс-служба клуба.

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Детали сделки пока не разглашаются. Чех присоединился к столичной команде как свободный агент после завершения контракта с Карпатами. Всего хавбек провел 18 поединков за "зелено-белых", отметился одним голом и одной голевой передачей.

Напомним, что Максим Чех является воспитанником Шахтера. В составе "горняков" U-19 отмечался в матче против сверстников из Манчестер Сити во время Юношеской ЛЧ – да еще и с передачи Михаила Мудрика. Также полузащитник в составе сборной Украины U-20 под руководством Александра Петракова стал победителем Чемпионата мира-2019.

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