УПЛ, 24 тур

Оболонь – Черноморец – 1:0

Гол: Аниагбосо, 30 (автогол)

Более активными на старте матча были хозяева поля, однако большой остроты в моментах Оболони создать не удалось. Черноморец постепенно перехватил инициативу и сотворил первый полумомент – Безбородько откликнулся на подачу, однако пробил плохо. Неподалеку от штрафной площади одесситам удалось заработать опасный стандарт. Прямым мощным ударом бил по воротам Ракицкий, но Марченко справился.

Легенда Шахтера огласил вердикт камбэку Ракицкого в УПЛ: "Дедушка в футболе"

В дальнейшем Черноморец сумел несколько успокоить игру и взял мяч под свой контроль. Но именно Оболони удавалось создать опасность – на удивление активным был Бычек, который трижды пробивал по воротам, но ни разу не попал в створ. А на 28-й минуте "пивовары" забили. Сначала Аниагбосо неудачно сыграл на выходе, Когут выбил мяч из пустых ворот, однако нигерийский голкипер таки забросил мяч в собственные ворота.

На 36-й минуте Устименко развернулся в штрафной площади "моряков" и ударил с хорошей позиции – на этот раз Аниагбосо сыграл надежно. В конце первого тайма "пивовары" еще и заработали пенальти – во время затяжной атаки мяч попал в руку игроку Черноморца. Руслан Черненко взялся выполнять одиннадцатиметровый, но пробил неудачно, попав в перекладину. Интересный и атакующий первый тайм закончился преждевременно – арбитр остановил игру после двух компенсированных минут, хотя сначала добавил три.

На 49-й минуте Аниагбосо спас свою команду, совершив два сейва в одной атаке, особенно эффектным было спасение после удара Ильина. Черноморец ответил сразу – Попов принял классный пас в штрафной площади соперника, накрутил защитников, но хорошо пробить не сумел. Оболонь не сбросила обороты во втором тайме, в то время как Черноморец довольствовался одиночными, хотя и часто острыми контратаками.

Александр Кучер выпустил атакующих игроков в конце игры, вследствие чего Черноморец имел несколько возможностей сравнять счет. Тоиров оказался перед воротами Оболони, но защитники киевского клуба смогли заблокировать удар. А в следующей волне атаки Янаков классно поймал мяч в воздухе и попал в перекладину.

Черноморец владел преимуществом в последних минутах игры, впрочем уставшие хозяева поля выстояли и одержали свою вторую подряд победу. Оболонь поднимается на 11-ю строчку турнирной таблицы, а "моряки" остаются на предпоследнем месте.

Александрия упустила победу над Рухом и отпустила Динамо в отрыв – львовяне продолжили уникальную историческую серию