Александрия подходила к встрече в Киеве, проиграв три матча подряд – после поражений от Партизана команда умудрилась уступить Кудривке. На этом отрезке серебряный призер УПЛ пропустил девять голов, забив всего один. Оболонь, свою очередь, сенсационно сдержала Металлиста 1925 в 1-м туре.

Казалось, что александрийцы будут оказывать колоссальное давление, чтобы прервать черную полосу. На практике же встреча оказалась очень бедной на моменты. Возможно, на команды влияла жара. В первом тайме ни одного острого эпизода болельщики не увидели – с натяжкой, в актив можно записать дальний удар Ндика с отскока после стандарта.

Футболисты отправились отдыхать при нулях на табло. "Пивовары" действовали значительно пассивнее, нанеся только два удара по воротам – однако каким же оказался третий! Киевляне открыли счет всего через 50 секунд после перерыва! Суханов подхватил отскок с углового и запустил настоящую ракету метров с 40, попав под перекладину. Шедевр!

Александрия в следующие 40 минут не нашла ответа на этот гол. Кирилл Нестеренко использовал все замены, но гости создали всего два момента. На 75-й минуте Цара замыкал навес с линии вратарской (слишком высоко), а на 87-й свежий Жонатан открылся под скидку на правый край штрафной – пробил мимо ближней штанги!

Оболонь огрызнулась контратакой, которую правым флангом разогнал Прокопенко. В завершении он перевел слева под удар Фещенко, а тот с линии штрафной вколотил в дальний нижний. Немного неточно.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Оболони. "Пивовары" стартуют в УПЛ, набрав четыре очка в двух турах. Александрия же потерпела четвертое подряд поражение во всех турнирах.