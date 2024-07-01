Защитник Дмитрий Нагиев больше не будет выступать за Оболонь, сообщает пресс-служба киевского клуба.

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Контракт 28-летнего оборонца завершился 30 июня и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Напомним, Нагиев – воспитанник Днепра. Успел поиграть за австрийский Карабах, азербайджанский Сумгаит (дважды), литовский Стумбрас, молдавское Динамо-Авто и Ингулец. К Оболони присоединился летом 2023 года и отметился 1 ассистом в 23 матчах. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

К слову, в 2015 году он принял приглашение от Азербайджана и провел два матча за молодежную сборную этой страны.

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