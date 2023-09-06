Украинский защитник Валерий Дубко продолжит карьеру в Оболони, сообщает официальный сайт "пивоваров".

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Об условиях сделки не сообщается, однако Transfermarkt отмечает, что 22-летний футболист перешел в киевский клуб на правах аренды из бельгийского Дендера и будет выступать в УПЛ в течение следующего сезона – до 30 июня 2024 года. В Оболони Валерий будет выступать под номером 37.

Напомним, Дубко – воспитанник Шахтера и киевского Арсенала. На профессиональном уровне дебютировал в 2018 году за Ворсклу. Играл также за Черноморец и Зарю. В августе 2022-го перебрался в Дендер, подписав контракт до лета 2025 года. В прошлом сезоне провел за бельгийцев 5 матчей (без результативных действий). Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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