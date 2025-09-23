Оболонь не заслуживала поражения – Карпаты одержали победу вопреки остроте моментов
Львовские Карпаты победили Оболонь (2:0) в 6-м туре УПЛ, но уступили по некоторым статистическим показателям.
22 сентября Карпаты одержали свою первую победу в сезоне, одолев киевскую Оболонь – 2:0. Несмотря на "сухую" победу львовяне уступили сопернику в остроте созданных голевых моментов.
Первая победа Лупашко в видеообзоре матча Оболонь – Карпаты – 0:2
Как сообщает статистический портал Wyscout, Карпаты владели мячом 55% времени, но Оболонь имела преимущество по количеству ударов по воротам: 16 против 10. "Пивовары" нанесли 8 ударов в створ ворот соперника, а у "зелено-белых" их было 7. Интересно, что Оболонь имела более высокий показатель ожидаемых голов – 2,10 xG против 1,32. Несмотря на это, игра завершилась победой Карпат, а киевляне не забили ни одного мяча.
К слову, сейчас Оболонь с 8 очками занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Карпаты находятся на 11-й позиции, Подопечные Владислава Лупашко набрали 7 баллов после шести туров.
