22 сентября Карпаты одержали свою первую победу в сезоне, одолев киевскую Оболонь – 2:0. Несмотря на "сухую" победу львовяне уступили сопернику в остроте созданных голевых моментов.

Первая победа Лупашко в видеообзоре матча Оболонь – Карпаты – 0:2

Как сообщает статистический портал Wyscout, Карпаты владели мячом 55% времени, но Оболонь имела преимущество по количеству ударов по воротам: 16 против 10. "Пивовары" нанесли 8 ударов в створ ворот соперника, а у "зелено-белых" их было 7. Интересно, что Оболонь имела более высокий показатель ожидаемых голов – 2,10 xG против 1,32. Несмотря на это, игра завершилась победой Карпат, а киевляне не забили ни одного мяча.

К слову, сейчас Оболонь с 8 очками занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Карпаты находятся на 11-й позиции, Подопечные Владислава Лупашко набрали 7 баллов после шести туров.

