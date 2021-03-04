Оболонь принимала ВПК-Агро в рамках перенесенного матча 5-го тура Первой лиги. Читайте отчет на Футбол 24.

Первая Лига, 5-й тур

Оболонь – ВПК-Агро – 0:0

Клуб Первой лиги отказался от трансфера воспитанника Динамо

Соперникам не удалось осуществить фееричное возвращение поединков Первой лиги. Оболонь на своем родном стадионе в Киеве не смогла порадовать немногочисленных болельщиков победой.

Во время матча команды создали мало моментов, что и вылилось в логический финальный счет – 0:0.

После 15-ти туров Первой лиги Оболонь расположилась на 8-й строчке турнирной таблицы, ВПК-Агро остался 13-м.

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