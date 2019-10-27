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Оболонь-Бровар в меньшинстве вырвала победу в Агробизнеса в центральном матче 15 тура Первой лиги

18:19 16 Читати українською
Оболонь-Бровар в меньшинстве вырвала победу в Агробизнеса в центральном матче 15 тура Первой лиги
Оболонь-Бровар сумела обыграть конкурента

Состоялся центральный матч 15 тура Первой лиги, в котором сошлись претенденты на повышение в классе.

 

Первая лига, 15 тур

Оболонь-Бровар – Агробизнес – 2:1

Голы: Батальский, 45, Гути, 90+5 Курило, 70.

Удаление: Майданевич.

Центральный матч 15 тура выдался очень эмоциональным, ведь победитель игры уравнивался с Металлистом-1925 по набранным очкам и поднимался на вершину турнирной таблицы. Хозяева открыли счет в конце первого тайма – команду из столицы вывел вперед Александр Батальский.

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Во втором тайме гостям удалось отыграться – паритет на 70-й минуте установил Игорь Курило. После того, как арбитр матча удалил защитника Оболони-Бровар Майданевича, казалось, что хозяева закроются на своей половине поля и попытаются удержать ничью. Но подопечные Сергея Ковальца на последних минутах активизировали свои атакующие порывы и сумели добыть три очка. Героем встречи стал Гути, который в последней атаке матча головой переправил мяч в ворота Агробизнеса после навеса с правого фланга.

Как уже отмечалось, после отчетного поединка Оболонь-Бровар сравнялась с Металлистом-1925 по набранным очкам и теперь делит с харьковчанами первое место в турнирной таблице. Агробизнес после поражения остался на пятом месте, отставая от лидеров на 3 очка.

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