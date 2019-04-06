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Оболонь-Бровар в большинстве переиграл Агробизнес

19:52 32 Читати українською
Оболонь-Бровар в большинстве переиграл Агробизнес
Игроки Оболонь-Бровар / ФК Оболонь-Бровар

В рамках 21-го тура Первой лиги Украины Оболонь-Бровар минимально победил Агробизнес.

 

Украина. Первая лига. 21-й тур

Агробизнес – Оболонь-Бровар – 1:2

Голы: Слотюк, 63 – Шишка, 41, 88

Удаление: Курило, 45

Оболонь-Бровар в большинстве вырвала победу у Агробизнеса. Шишка в конце первого тайма вывел киевлян вперед и почти сразу Курило получил прямую красную карточку. Однако после перерыва Агробизнес в меньшинстве сравнял счет благодаря голу Слотюка и мог удержать ничью, но Шишка на последних минутах принес победу Оболонь-Бровар.

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Благодаря этой победе Оболонь-Бровар набрал 38 очков, столько же в активе Металлист 1925 и Колоса. Агробизнес с 10 пунктами находится в зоне вылета.

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Агробизнес - Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Первая лига Агробизнес Агробизнес
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