Оболонь-Бровар разбила Металлист 1925, Металлург потерял очки в борьбе за выживание, Прикарпатье унизило Черкащину

Кроме разборок лидеров, 29 тур Первой лиги подарил несколько ярких матчей команд из середины и нижней части таблицы.

Первая ліга, 29 тур

Прикарпатье – Черкащина – 4:1

Голы: Цурупин, 52 (аг), Француз, 56, Скляренко, 73, Хома, 79 – Лухтанов, 87

Удаление: Долгий, 80 (Ч)

Николаев – МФК Металлург – 1:1

Голы: Кушниренко, 44 (пен.) – Сарапий, 48 (пен.)

Удаление: Крапивный, 56 (Мет)

Оболонь-Бровар – Металлист 1925 – 3:0

Голы: Слободян, 53, Коста Тенорио, 65, 90+2

Кремень – Балканы – 0:0

Реальная турнирная мотивация оставалась у Прикарпатья, Кремня, Балкан и Металлурга, которые надеются избежать 15 места и плей-офф за сохранение прописки в Первой лиге. Команде из Ивано-Франковска повезло принимать абсолютного аутсайдера чемпионата – Черкащину. Хозяева легко отгрузили четыре гола после перерыва, при этом дважды им помогли соперники.

Турнирная таблица Первой лиги

Перед туром 15 строчку занимал Металлург, который имел серию из двух побед. Подопечным Година пришлось 40 минут играть в меньшинстве, поэтому развить успех не удалось – "пенальтийные" 1:1 с Николаевом.

Оболонь-Бровар в родных стенах уверенно разобралась с Металлистом 1925, но обе команды уже не имеют шансов на выход в элиту. Самый скучный матч дня "подарили" Кремень и Балканы – без голов.

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