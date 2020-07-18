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Оболонь-Бровар поддержал своего экс-форварда Кузина – у него редкая форма рака

18 июля 15:29 - Читати українською
Оболонь-Бровар поддержал своего экс-форварда Кузина – у него редкая форма рака
Кузин в форме "пивоваров" (слева) / фото из соцсетей

Киевский Оболонь-Бровар выразил поддержку бывшему нападающему команды Арамису Кузину, которому недавно поставили ужасный диагноз саркома Юинга.

"Пивовары" провели акцию в поддержку канадского форварда, сообщает официальный сайт клуба.

Бывшему нападающему СК Днепр-1 диагностировали рак – ему всего 21 год

Футболисты, тренерский штаб и персонал Оболонь-Бровара перед началом тренировки поддержали своего недавнего одноклубника Арамиса Кузина. Игроки киевского клуба оставили свои автографы на футболке, в которой играл 21-летний нападающий, а потом отправят ее Кузину. Несколько дней назад он сообщил, что врачи обнаружили у него редкую форму рака – саркому Юинга.

Напомним, что Арамис Кузин защищал цвета "пивоваров" в 2018-2019 гг., а затем перебрался в СК Днепр-1.

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Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Первая лига Ольборг Ольборг Арамис Арамис Кузин
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