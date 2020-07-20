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Оболонь-Бровар и Рух не выявили сильнейшего – ничья на пользу соперников в борьбе за УПЛ

20 июля 21:07 - Читати українською
Оболонь-Бровар и Рух не выявили сильнейшего – ничья на пользу соперников в борьбе за УПЛ
Рух – Оболонь-Бровар / Фото ФК Рух

Оболонь-Бровар принимал Рух в поединке 25-го тура Первой лиги. Читайте отчет на Футбол 24.

 

Первая лига, 25-й тур

Оболонь-Бровар – Рух – 0:0

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Команды аккуратно провели первую половину игры, особенно не рискуя и не создавая острых моментов.

После перерыва увеличился темп встречи. Активнее были гости, которые потеряли несколько замечательных моментов для взятия ворот. Концовка игры могла подарить неожиданный результат из-за острых атак "пивоваров", но счет на табло не изменился.

Ничья является отрицательным результатом для обоих соперников, ведь команды претендуют на повышение в классе. После 25-ти туров Оболонь-Бровар расположился на 5-й строчке, Рух – 6-й, но у львовян еще есть игра в запасе.

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