Оболонь-Бровар и Рух не выявили сильнейшего – ничья на пользу соперников в борьбе за УПЛ

Первая лига, 25-й тур

Оболонь-Бровар – Рух – 0:0

Игроки Прикарпатья могли получить по 50 тысяч за отобранные очки у Ингульца

Команды аккуратно провели первую половину игры, особенно не рискуя и не создавая острых моментов.

После перерыва увеличился темп встречи. Активнее были гости, которые потеряли несколько замечательных моментов для взятия ворот. Концовка игры могла подарить неожиданный результат из-за острых атак "пивоваров", но счет на табло не изменился.

Ничья является отрицательным результатом для обоих соперников, ведь команды претендуют на повышение в классе. После 25-ти туров Оболонь-Бровар расположился на 5-й строчке, Рух – 6-й, но у львовян еще есть игра в запасе.

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