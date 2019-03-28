Оболонь-Бровар – Металлист 1925: матч был прерван из-за поведения фанатов

27 марта состоялся матч 20-го тура Первой лиги Оболонь-Бровар – Металлист 1925 (1:0).

Поединок Первой лиги Оболонь-Бровар – Металлист 1925 был прерван во втором тайме из-за поведения харьковских ультрас. Из сектора, в котором разместились фанаты гостей, на поле полетели файера. Из-за густого дыма продолжать игру не представлялось возможным и рефери Пасхал приостановил матч.

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Впрочем, пауза длилась недолго. Вскоре игра была восстановлена, а к основному времени рефери компенсировал 6 минут. В итоге, Оболонь-Бровар выиграла со счетом 1:0. Единственный гол на счету защитника "пивоваров" Евгения Шевченко.

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