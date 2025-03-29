В субботу, 29 марта, в 22-м туре чемпионата Украины Оболонь будет принимать Шахтер. Стартовые составы команд и ссылки на трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Оболонь – Шахтер начнется в 15:30. Игра состоится в Киеве на стадионе Оболонь-Арена. Вживую встречу можно посмотреть на канале УПЛ ТВ, а отслеживать главные события матча – на Футбол 24.

Оболонь – Шахтер: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ

Перед международной паузой Оболонь потерпела сокрушительное поражение от Александрии (0:4), а Шахтер завершил матч с Карпатами вничью 0:0. В итоге, "горняки" занимают третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Динамо на 10 очков (с игрой в запасе). Оболонь с 18 баллами располагается на 14-й позиции.

Напомним, в первом круге команда Марино Пушича уверенно победила "пивоваров" со счетом 4:0.

Стартовые составы:

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Бычек, Черненко (к.), Витенчук, Груша, Устименко.

Шахтер: Резник, Бондарь, Марлон (к.), Эгиналду, Судаков, Кевин, Педро Энрике, Тобиас, Грам, Бондаренко, Алиссон.

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