Оболонь в рамках 22-го тура чемпионата Украины будет принимать Шахтер. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между Оболонью и Шахтером стартует в 13:00 на Оболонь-Арене. После паузы, вызванной играми сборных, обе команды настроены дать бой. "Пивовары" победой над Полесьем в предыдущем прервали длительную безвыигрышную серию, тогда как победный спурт "горняков" длится уже 6 матчей.

Оболонь – Шахтер: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ

Где смотреть Оболонь – Шахтер? Поединок в прямом эфире будет транслировать YouTube-канал УПЛ-ТВ. Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка можно также на "Футбол 24".

Стартовые составы:

Оболонь:

Шахтер: