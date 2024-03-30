Оболонь – Шахтер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ
11:55 - Читати українською
Оболонь в рамках 22-го тура чемпионата Украины будет принимать Шахтер. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".
Поединок между Оболонью и Шахтером стартует в 13:00 на Оболонь-Арене. После паузы, вызванной играми сборных, обе команды настроены дать бой. "Пивовары" победой над Полесьем в предыдущем прервали длительную безвыигрышную серию, тогда как победный спурт "горняков" длится уже 6 матчей.
Оболонь – Шахтер: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ
Где смотреть Оболонь – Шахтер? Поединок в прямом эфире будет транслировать YouTube-канал УПЛ-ТВ. Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка можно также на "Футбол 24".
Стартовые составы:
Оболонь:
Шахтер:
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