Оболонь – Шахтер: анонс матча УПЛ
Оболонь в рамках 22-го тура УПЛ 2024/25 принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Этот матч мог бы пройти под знаком погони за Динамо, однако Шахтер не смог воспользоваться двумя осечками конкурента. "Горняки" тоже потеряли очки дважды (с Кривбассом и Карпатами), поэтому отставание в 10 очков сохранилось. Делать пафосные заявления о продолжении борьбы за золото Марино Пушич не стал – после ничьей во Львове хорват капитулировал, объявив об отсутствии шансов на чемпионство.
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Возможно, именно поэтому он предоставил команде целую неделю выходных во время международной паузы, а сам уехал в Нидерланды выступать на социальных шоу. Решение откровенно странное – Шахтер только-только подписал ценных юных легионеров, которых нужно интегрировать в украинские реалии. К тому же Марино Пушич заявил, что теперь главной задачей является борьба за второе место.
А до него не так и близко. Александрия опережает "горняков" на шесть очков. Конечно, у дончан есть игра в запасе, но впереди уже не будет личной встречи с "горожанами" – а они демонстрируют крайне убедительный футбол. Возможно, тренерский штаб Шахтера настолько недооценивает Оболонь, что собирается прибить "пивоваров" в режиме отпуска
В сентябре "оранжево-черные" разгромили киевлян со счетом 4:0, а после зимней паузы подопечные Сергея Шищенко забили всего два гола. "Зелено-белые" рискуют упасть в зону вылета уже по итогам этого тура – слишком уж уязвимая у них оборона и слишком медленные центрхавы. Сейвы Марченко и Федоривского не способны вытаскивать Оболонь в каждом матче, что доказал разгром от Александрии (0:4).
Впрочем, недооценивать столичный коллектив не следует. Во-первых, после возобновления чемпионата "пивовары" одолели Ворсклу и сдержали Полесье, а против Зари команда выдала один из лучших матчей сезона. Во-вторых, Оболонь выставит "автобус", а нынешний Шахтер ничего не гарантирует в битве с низкими блоками – особенно без Матвиенко.
В-третьих, киевляне славятся лучшими дальними ударами в УПЛ. Черненко, например, едва не забил Заре с центра поля. Конечно, эти преимущества не позволяют уверенно прогнозировать сенсацию – но и относиться к "зелено-белым", как к безнадежному аутсайдеру, неправильно. А Марино Пушич, похоже, именно так на Оболонь и смотрит.
Кадровая ситуация
Травмированные: Конопля (Шахтер)
Дисквалифицированные: Матвиенко (Шахтер)
Ориентировочные составы на матч Оболонь – Шахтер
Оболонь: Марченко – Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов – Витенчук – Ильин, Груша, Черненко, Близниченко – Устименко
Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Граам, Педро Энрике – Назарина – Швед, Бондаренко, Судаков, Кевин – Эгиналду
Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера
Оболонь бывает симпатичной, но в нынешнем состоянии трудно поверить в сенсацию с Шахтером. Киевляне могут упереться и создать определенные проблемы – все же, Шахтер далеко не лучший взломщик низких блоков, а тут еще и Матвиенко получил дисквал. Но хватит ли этого хотя бы для ничьей? Вряд ли.