Этот матч мог бы пройти под знаком погони за Динамо, однако Шахтер не смог воспользоваться двумя осечками конкурента. "Горняки" тоже потеряли очки дважды (с Кривбассом и Карпатами), поэтому отставание в 10 очков сохранилось. Делать пафосные заявления о продолжении борьбы за золото Марино Пушич не стал – после ничьей во Львове хорват капитулировал, объявив об отсутствии шансов на чемпионство.

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Возможно, именно поэтому он предоставил команде целую неделю выходных во время международной паузы, а сам уехал в Нидерланды выступать на социальных шоу. Решение откровенно странное – Шахтер только-только подписал ценных юных легионеров, которых нужно интегрировать в украинские реалии. К тому же Марино Пушич заявил, что теперь главной задачей является борьба за второе место.

А до него не так и близко. Александрия опережает "горняков" на шесть очков. Конечно, у дончан есть игра в запасе, но впереди уже не будет личной встречи с "горожанами" – а они демонстрируют крайне убедительный футбол. Возможно, тренерский штаб Шахтера настолько недооценивает Оболонь, что собирается прибить "пивоваров" в режиме отпуска

В сентябре "оранжево-черные" разгромили киевлян со счетом 4:0, а после зимней паузы подопечные Сергея Шищенко забили всего два гола. "Зелено-белые" рискуют упасть в зону вылета уже по итогам этого тура – слишком уж уязвимая у них оборона и слишком медленные центрхавы. Сейвы Марченко и Федоривского не способны вытаскивать Оболонь в каждом матче, что доказал разгром от Александрии (0:4).

Впрочем, недооценивать столичный коллектив не следует. Во-первых, после возобновления чемпионата "пивовары" одолели Ворсклу и сдержали Полесье, а против Зари команда выдала один из лучших матчей сезона. Во-вторых, Оболонь выставит "автобус", а нынешний Шахтер ничего не гарантирует в битве с низкими блоками – особенно без Матвиенко.

В-третьих, киевляне славятся лучшими дальними ударами в УПЛ. Черненко, например, едва не забил Заре с центра поля. Конечно, эти преимущества не позволяют уверенно прогнозировать сенсацию – но и относиться к "зелено-белым", как к безнадежному аутсайдеру, неправильно. А Марино Пушич, похоже, именно так на Оболонь и смотрит.

Кадровая ситуация

Травмированные: Конопля (Шахтер)

Дисквалифицированные: Матвиенко (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Шахтер

Оболонь: Марченко – Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов – Витенчук – Ильин, Груша, Черненко, Близниченко – Устименко

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Граам, Педро Энрике – Назарина – Швед, Бондаренко, Судаков, Кевин – Эгиналду

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Оболонь бывает симпатичной, но в нынешнем состоянии трудно поверить в сенсацию с Шахтером. Киевляне могут упереться и создать определенные проблемы – все же, Шахтер далеко не лучший взломщик низких блоков, а тут еще и Матвиенко получил дисквал. Но хватит ли этого хотя бы для ничьей? Вряд ли.

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