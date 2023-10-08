Оболонь начала игру активнее, но все моменты возникали после розыгрыша стандартов. Забить удалось на 33 минуте. Дубко отобрал мяч в центре поля и классной передачей вывел Краснопира один на один с вратарем, а тот реализовал свою возможность.

Оболонь победила Металлист 1925 – харьковчане доигрывали вдевятером с полевым футболистом в воротах

Металлист 1925 ответил моментом Борячука, которому немного не хватало точности. Во втором тайме Юсов замыкал навес Жичикова, но не дотянулся до мяча. На 60-й минуте Курило получил вторую желтую карточку, оставив харьковчан в меньшинстве. А на 80-й был удален Мозиль, из-за чего в ворота стал Вадим Червак. Несмотря на численное преимущество, Оболонь не смогла увеличить преимущество, а игра так и закончилась 1:0.