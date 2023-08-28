Оболонь и Кривбасс на прошлой неделе создали главные сенсации тура в УПЛ. "Пивовары" одержали заслуженную волевую победу над СК Днепр-1, отправив в отставку Александра Кучера, а Кривбасс расписал не менее заслуженные 3:3 с Шахтером – и это при необходимости отыгрываться с 0:2. Круто!

Особенно поражает успех киевлян. Оболонь после нулей с Колосом и феерии с Динамо несколько приподняли, однако безапелляционное поражение от Черноморца опустило всех на землю – все снова вспомнили о перволиговом составе, отсутствии усиления и скромных тактических возможностях. Постоянные наезды на арбитраж тоже несколько развеивали романтический образ новичка.

Впрочем, во всех матчах Оболонь демонстрировала неуступчивость и готовность биться до конца. Даже в Одессе команда могла закамбечить (пусть и совсем не по игре). За это и прилетела награда в виде победы над СК Днепр-1 – заслуженная, эффектная и дебютная после возвращения в УПЛ. Этот результат показал, что с "пивоварами" будет непросто всем.

Тем не менее, статистика не дает забыть о проблемах киевлян. У них официально худшая оборона чемпионата – команда имеет 9,98 ожидаемых пропущенных голов. Грубых ошибок много, хотя у команды и календарь был непростым. С другой стороны, 4,63 xG в атаке выглядят не так уж и низко на фоне середняков и аутсайдеров, поэтому Кривбассу следует быть осторожным. Оболонь кусается.

Хотя и не так болезненно, как криворожане. Подопечные Юрия Вернидуба по ожидаемым забитым голам уступают только Динамо, а по ожидаемым очкам коллектив лидировал вместе с Рухом. Кривбасс за четыре тура смог прибить Зарю (4:1) и ЛНЗ (2:0), устроил феерическую перестрелку с Шахтером (3:3) и потерпел поражение в ничейном (по моментам) матче с Александрией.

В тактическом плане криворожане ничем не отличаются от своей прошлогодней версии. Все те же разящие фланговые контратаки, все та же продуманная работа на стандартах, все то же обилие борьбы и крепкая оборона. Вернидуб-style, который может кому-то не нравиться из-за простоты, но который достаточно эффективен при наличии хороших кадров – и с этим у Кривбасса проблем нет.

Вопрос о попадании в еврокубки с таким футболом является дискуссионным, однако на фоне большинства претендентов на ЛЕ / ЛК криворожане выглядят крайне убедительно. Впрочем, это только старт сезона – более основательные выводы сможем сделать уже после 7-8 тура.

Кадровая ситуация

Травмированы: Семенов, Якимец, Соса, Шевченко

Дисквалифицированы: Хомченовский (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Кривбасс

Оболонь: Федоривский – Приймак, Лукьянчук, Карась – Нагиев, Черненко, Слободян, Мороз, Осман – Суханов, Тарануха

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго – Илич, Бизимана – Задерака, Лунёв, Близничненко – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Кривбасс является очевидным фаворитом в матче с Колосом. За подопечных Юрия Вернидуба говорят и хорошие результаты в матчах против сильных оппонентов, и явно более мощный состав. К тому же, Оболони будет очень трудно навязать свой рисунок игры, ведь он схож с футболом криворожан – а в битве двух бицца-бороцца команды Юрия Вернидуба всегда будут иметь преимущество.

Подопечные Валерия Иващенко способны дать бой, однако с большой вероятностью победу будет праздновать Кривбасс.

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