Оболонь в УПЛ запомнилась как первая команда, которой удалось переиграть Шахтер на Донбасс Арене в чемпионате. Кроме того, киевляне побеждали Металлист в день официального открытия его стадиона, причем в день рождения Александра Ярославского. Словом, жили весело, однако в сезоне 2011/12 "пивовары" вылетели.

Затем были прекращение финансирования, появление под названием Оболонь-Бровар, семь сезонов в Первой лиге, возвращение старого названия и, наконец, возвращение в УПЛ. Многие болельщики и эксперты считают, что этот камбэк будет недолгим, ведь состав у киевлян откровенно слабый.

С "громких" фамилий можно назвать только правых фулбеков Нагиева (Днепр, Ингулец), и Фатеева (Зирка, Ингулец, Кривбасс), опорника Приймака (Верес, Львов, Волынь, Карпаты), центрбека Карася (Арсенал-Киев, Эркулес, Минай, Агробизнес) и голкиперов – Рыбку и Кичака. Кроме того, центрбек Вовкун был в основном ростере Львова в предыдущем сезоне.

Все остальные футболисты являются ноунеймами даже по украинским меркам. Только очень внимательные болельщики могут вспомнить таких исполнителей, как Мухматгалеев, Осман или Суханов. Возглавляет эту банду Валерий Иващенко, который всю тренерскую карьеру провел в Оболони. Именно с такими силами киевляне попытаются зацепиться за выживание в УПЛ.

Колос когда-то врывался в двери элиты с ноги, громя СК Днепр-1, побеждая Динамо в важных матчах и зажигая на пресс-конференциях. Впрочем, в течение последних двух сезонов на ковалевцев было больно смотреть – проблемы начались еще при Руслане Костышине, а дальше все становилось только хуже. Ситуацию стабилизировал Ярослав Вишняк, однако молодой коуч в предыдущем чемпионате не впечатлил.

"Хлеборобы" имели весьма мощный состав, способный бороться за еврокубки. Впрочем, футбол Колоса только мучил зрителей – команда провела всего 23 гола за 30 туров, причем забить больше одного мяча весной удалось аж в одном матче. Нормально получалось только парковаться в низком блоке и выполнять стандарты.

Тем не менее, руководство верит в оборонительный футбол Вишняка. Эту веру подкрепили новыми подписаниями – Колос усилил позиции фулбеков Лучкевичем и Цуриковым, в центр обороны взяли Бурду и Бондаренко, а опорную зону будет закрывать Демченко (он провел сильный сезон в Черноморце). Из финского чемпионата вернулся центрхав Альваро Нгамба.

На бумаге все выглядит симпатично, однако настораживает травматичность новой четверки защитников. Возможно, именно поэтому клуб еще и арендовал у молдавского Зимбру 19-летнего центрбека Кукоса.

Учитывая эти подписания, потери Колоса в защите не выглядят тяжелыми. Чоботенко перешел в Полесье, Новак завершил карьеру, Зозуля не играл, а Кравченко нашли равноценную замену. Неприятнее ситуация в атаке – прощание с 35-летним Лысенко не является болезненным, а вот без Исаенко, Смирного и Попова все становится очень грустно. Безбородько и молодой Салабай (2 гола в 15-ти матчах за Диназ) закрывают позиции форвардов, а эффективной "десятки" нет.

Волынец – наиболее тяжелая потеря, ведь этот голкипер является одним из лучших шот-стоперов УПЛ. За четыре сезона в элите он спас команду от 20,5 голов. Лучший показатель за этот период был только у Ризныка.

Евгения заменит Фесюн, которого начали наигрывать еще весной, а его конкурентом станет Горох. Кстати, это единственный полноценный трансфер Колоса.

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Колос

Оболонь: Рыбка – Фатеев, Вовкун, Лукьянчук, Нагиев – Приймак, Мороз – Прокопенко, Груша, Мединский – Краснопир

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Милько – Болбат, Ориховский, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Очевидно, что к первому матчу в новом сезоне УПЛ ковалевцы подходят в роли фаворита. Оболонь обречена быть андердогом почти во всех турах, хотя недооценивать ее не следует. Новички часто выдают эмоциональный старт, добывая ряд сенсационных результатов, а у Колоса нет новых имен в атаке. Интересно, а будут ли там новые идеи?

Почему-то в это не верится. Тем не менее, опираясь на кадровую комплектацию и логику, мы поставим на победу "хлеборобов". Вряд ли она окажется фееричной – это будет классика УПЛ, тяжелая для просмотра.

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