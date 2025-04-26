Оболонь – Карпаты

"Пивовары" в предыдущем туре потерпели разгромное поражение от Динамо, но по игре никаких намеков на 0:3 не было. Возможно, Оболонь даже лучше выглядела – острых моментов "зелено-белые" точно создали не меньше. Особенно выделялись взаимодействия Стасюка, Бичека и центрбека Дубка на левом фланге, а также рывки Теслюка один на один.

Словно в награду за достойный футбол подопечные Сергея Шищенко сохранили место над четверкой аутсайдеров. От нее киевлян отделяет всего одно очко, поэтому в поединке с Карпатами желательно цепляться хотя бы за ничью. Тем более, что в первом круге Оболонь была близкой к этому результату, превосходя львовян по количеству острых эпизодов и уступив минимально.

"Львам" же нужна только победа. Вообще-то на еврокубки в первом сезоне после возвращения в элиту никто не рассчитывал – и таких требований не ставили – но Карпаты прямо сейчас держатся в трех зачетных баллах от топ-4. Аппетит приходит во время еды, так что теперь отсутствие Лиги конференций могут считать провалом. Особенно после таких инвестиций в состав.

Неделю назад "зелено-белые" победили Рух во львовском дерби, дважды забив после угловых. Довольно показательная история – Подопечные Владислава Лупашко имеют определенные проблемы с созданием моментов с игры. Зато у них довольно крепкая оборона (три пропущенных в последних семи турах), которая позволяет держаться без поражений в УПЛ. Единственная неудача случилась с Динамо в первом матче после зимней паузы, после чего команда одержала четыре победы и три ничьи (в частности, с Шахтером и Полесьем).

Кадровая ситуация

Травмированы: Сыч, Булеза

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Карпаты

Оболонь: Марченко – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Витенчук – Ильин, Груша, Курко, Бычек – Устименко

Карпаты: Кинарейкин – Полегенько, Педрозу, Бабогло, Мирошниченко – Альварес – Очеретько, Чачуа, Бруниньо, Костенко – Невес

Прогноз "Футбол 24" – тяжелая победа Карпат, тотал меньше 2,5

Карпаты очевидно сильнее, но против Оболони львовянам будет очень непросто. Даже Динамо во встрече с "пивоварами" создало немного, да и Шахтер помучился. Карпатам не хватает мощи в атаке, хотя вот уже и Невес дебютный гол забил.

Учитывая эти факторы, существует большой соблазн поставить на ничью. Впрочем, более ожидаемой остается победа "львов". Их стандарты, контроль игры и уровень исполнителей должны "задушить" Оболонь, которой банально не хватает сил для удержания одинакового уровня концентрации.

Черноморец – Рух

Одесситы после победы над ЛНЗ подарили надежду на спасение в УПЛ, но в следующих двух турах случились поражения от Оболони и Вереса. Черноморец проигрывал очень обидно – команда создавала хорошие моменты и в целом выглядела симпатично, но уступала из-за индивидуальных ошибок или курьезно-трагических автоголов. Команда Александра Кучера выглядела симпатично, однако этого мало.

Сейчас "моряки" держатся в зоне прямого вылета, отстав от зоны плей-офф на три очка. Побеждать Рух необходимо любой ценой, ведь дальше календарь становится супертяжелым – впереди Динамо, Шахтер и Александрия. А также матч с Ворсклой (именно полтавчане имеют +3 от Одессы). По сути, судьба прописки в элите может быть решена уже сегодня.

А вот Рух никуда не выйдет и никуда не вылетит. Тем не менее, львовянам тоже надо выигрывать. Во-первых, необходимо реабилитироваться за безапелляционное поражение в дерби с Карпатами. Во-вторых – побед в 2025 году почти и не было. В девяти поединках команда потерпела шесть поражений.

Триумфовать удалось только с Ингульцом и Колосом – минимально. Вообще, подопечные Виталия Пономарева после зимней паузы не забивали больше одного мяча за игру, а всего они провели аж четыре гола при одиннадцати пропущенных. А сегодня еще и центрбек Дидыка и основной левый фулбек Романа не сыграют... Словом, у Черноморца будут шансы на победу.

Кадровая ситуация

Травмированные: Безбородько (под вопросом), Шпорн, Присяжнюк, Нету, Удод – Дидык, Клайвер, Сапуга

Дисквалифицированы: Лях (Рух)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Рух

Черноморец: Аниагбоссо – Скиба, Джарджу, Ракицкий, Бутко – Билошевский, Габелок – Кисель, Когут, Янаков – Хобленко

Рух: Ледвий – Китела, Слюбык, Холод, Роман – Пидгурский – Карабин, Пастух, Слюсар, Алмазбеков– Климчук

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Соперники примерно равны. Результат этой встречи определит рандом, но точно не стоит ожидать большого количества голов. Забивать в Одессе будут мало, да и на большое количество моментов рассчитывать не приходится.

ЛНЗ – Кривбасс

ЛНЗ после ничьей с Ингульцом прервал 3-матчевую серию поражений, но довел безвыигрышную до четырех туров. Следствием данного провала стало увольнение генерального и спортивного директоров. Событие ожидаемое, хотя к последовательности решений руководства клуба возникает немало вопросов. Посмотрим, как события будут разворачиваться дальше, а пока надо побороться за выживание в УПЛ.

Да! При таком мощном подборе исполнителей черкасцы умудрились оказаться в трех очках от четверки аутсайдеров. Пока в переходные матчи не верится, ведь у "семенного завода" есть гандикап, запас по классу и удобный календарь (нет грандов, две игры против команд с андер-4) – но коллектив и Черноморец с Ингульцом должен был обыгрывать, а не набирать одно очко при нуле голов.

Словом, набирать необходимые заветные баллы надо уже сейчас. Вот только соперник у ЛНЗ непростой. Кривбассу очень сильно не везло в 2025 году – то неожиданные выносы от Вереса и Ингульца случатся, то легионеры из-за русни отказываются играть за клуб, то удачный пенальти отменят из-за падения и второго прикосновения к мячу.

Как следствие, криворожане до середины апреля выиграли только один матч (у кризисной Ворсклы, 1:0) и расписали ничью с Шахтером. Еще четыре поединка завершились поражениями. Впрочем сейчас ситуация несколько стабилизировалась – и подопечные Юрия Вернидуба начали ощутимо набирать. В доигровке с Шахтером снова случилась результативная ничья (могли и выиграть, но уступили через 0: 1 в первом тайме), а Зарю в предыдущем туре удалось разгромить (3: 0).

Кривбасс усилился, а шансы на еврокубки остаются вполне реальными. До четвертого места не хватает всего четырех баллов при игре в запасе – а значит ЛНЗ сегодня будет несладко. Гости будут играть на победу любой ценой.

Кадровая ситуация

Травмированы: Хомченовский (Кривбасс)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Кривбасс

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Кушниренко – Бессала, Яшари, Танковский, Эйнел – Момо

Кривбасс: Маханьков – Бандейра, Романчук, Понедельник, Дибанго – Илич – Кузык, Твердохлеб, Вакулко, Микитишин – Соса

Прогноз "Футбол 24" – победа Кривбасса

Симпатичная игра криворожан в последних поединках не является случайностью. Подопечные Юрия Вернидуба реально выглядят мощнее всех, кто держится позади в таблице – а может и лучше тех, кто впереди. ЛНЗ же выглядит грозно в контратаках, но принятие решений в финальной трети ощутимо хромает. Именно этим объясняется низкая результативность (5 голов в 8 матчах).

Учитывая вышеупомянутые факторы, ставим на триумф Кривбасса.