Оболонь – Карпаты и еще два матча УПЛ. Анонс
В рамках субботней программы 26-го тура УПЛ 2024/25 запланировано три матча. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".
Оболонь – Карпаты
"Пивовары" в предыдущем туре потерпели разгромное поражение от Динамо, но по игре никаких намеков на 0:3 не было. Возможно, Оболонь даже лучше выглядела – острых моментов "зелено-белые" точно создали не меньше. Особенно выделялись взаимодействия Стасюка, Бичека и центрбека Дубка на левом фланге, а также рывки Теслюка один на один.
Словно в награду за достойный футбол подопечные Сергея Шищенко сохранили место над четверкой аутсайдеров. От нее киевлян отделяет всего одно очко, поэтому в поединке с Карпатами желательно цепляться хотя бы за ничью. Тем более, что в первом круге Оболонь была близкой к этому результату, превосходя львовян по количеству острых эпизодов и уступив минимально.
"Львам" же нужна только победа. Вообще-то на еврокубки в первом сезоне после возвращения в элиту никто не рассчитывал – и таких требований не ставили – но Карпаты прямо сейчас держатся в трех зачетных баллах от топ-4. Аппетит приходит во время еды, так что теперь отсутствие Лиги конференций могут считать провалом. Особенно после таких инвестиций в состав.
Неделю назад "зелено-белые" победили Рух во львовском дерби, дважды забив после угловых. Довольно показательная история – Подопечные Владислава Лупашко имеют определенные проблемы с созданием моментов с игры. Зато у них довольно крепкая оборона (три пропущенных в последних семи турах), которая позволяет держаться без поражений в УПЛ. Единственная неудача случилась с Динамо в первом матче после зимней паузы, после чего команда одержала четыре победы и три ничьи (в частности, с Шахтером и Полесьем).
Кадровая ситуация
Травмированы: Сыч, Булеза
Дисквалифицированные: –
Ориентировочные составы на матч Оболонь – Карпаты
Оболонь: Марченко – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Витенчук – Ильин, Груша, Курко, Бычек – Устименко
Карпаты: Кинарейкин – Полегенько, Педрозу, Бабогло, Мирошниченко – Альварес – Очеретько, Чачуа, Бруниньо, Костенко – Невес
Прогноз "Футбол 24" – тяжелая победа Карпат, тотал меньше 2,5
Карпаты очевидно сильнее, но против Оболони львовянам будет очень непросто. Даже Динамо во встрече с "пивоварами" создало немного, да и Шахтер помучился. Карпатам не хватает мощи в атаке, хотя вот уже и Невес дебютный гол забил.
Учитывая эти факторы, существует большой соблазн поставить на ничью. Впрочем, более ожидаемой остается победа "львов". Их стандарты, контроль игры и уровень исполнителей должны "задушить" Оболонь, которой банально не хватает сил для удержания одинакового уровня концентрации.
Черноморец – Рух
Одесситы после победы над ЛНЗ подарили надежду на спасение в УПЛ, но в следующих двух турах случились поражения от Оболони и Вереса. Черноморец проигрывал очень обидно – команда создавала хорошие моменты и в целом выглядела симпатично, но уступала из-за индивидуальных ошибок или курьезно-трагических автоголов. Команда Александра Кучера выглядела симпатично, однако этого мало.
Сейчас "моряки" держатся в зоне прямого вылета, отстав от зоны плей-офф на три очка. Побеждать Рух необходимо любой ценой, ведь дальше календарь становится супертяжелым – впереди Динамо, Шахтер и Александрия. А также матч с Ворсклой (именно полтавчане имеют +3 от Одессы). По сути, судьба прописки в элите может быть решена уже сегодня.
А вот Рух никуда не выйдет и никуда не вылетит. Тем не менее, львовянам тоже надо выигрывать. Во-первых, необходимо реабилитироваться за безапелляционное поражение в дерби с Карпатами. Во-вторых – побед в 2025 году почти и не было. В девяти поединках команда потерпела шесть поражений.
Триумфовать удалось только с Ингульцом и Колосом – минимально. Вообще, подопечные Виталия Пономарева после зимней паузы не забивали больше одного мяча за игру, а всего они провели аж четыре гола при одиннадцати пропущенных. А сегодня еще и центрбек Дидыка и основной левый фулбек Романа не сыграют... Словом, у Черноморца будут шансы на победу.
Кадровая ситуация
Травмированные: Безбородько (под вопросом), Шпорн, Присяжнюк, Нету, Удод – Дидык, Клайвер, Сапуга
Дисквалифицированы: Лях (Рух)
Ориентировочные составы на матч Черноморец – Рух
Черноморец: Аниагбоссо – Скиба, Джарджу, Ракицкий, Бутко – Билошевский, Габелок – Кисель, Когут, Янаков – Хобленко
Рух: Ледвий – Китела, Слюбык, Холод, Роман – Пидгурский – Карабин, Пастух, Слюсар, Алмазбеков– Климчук
Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5
Соперники примерно равны. Результат этой встречи определит рандом, но точно не стоит ожидать большого количества голов. Забивать в Одессе будут мало, да и на большое количество моментов рассчитывать не приходится.
ЛНЗ – Кривбасс
ЛНЗ после ничьей с Ингульцом прервал 3-матчевую серию поражений, но довел безвыигрышную до четырех туров. Следствием данного провала стало увольнение генерального и спортивного директоров. Событие ожидаемое, хотя к последовательности решений руководства клуба возникает немало вопросов. Посмотрим, как события будут разворачиваться дальше, а пока надо побороться за выживание в УПЛ.
Да! При таком мощном подборе исполнителей черкасцы умудрились оказаться в трех очках от четверки аутсайдеров. Пока в переходные матчи не верится, ведь у "семенного завода" есть гандикап, запас по классу и удобный календарь (нет грандов, две игры против команд с андер-4) – но коллектив и Черноморец с Ингульцом должен был обыгрывать, а не набирать одно очко при нуле голов.
Словом, набирать необходимые заветные баллы надо уже сейчас. Вот только соперник у ЛНЗ непростой. Кривбассу очень сильно не везло в 2025 году – то неожиданные выносы от Вереса и Ингульца случатся, то легионеры из-за русни отказываются играть за клуб, то удачный пенальти отменят из-за падения и второго прикосновения к мячу.
Как следствие, криворожане до середины апреля выиграли только один матч (у кризисной Ворсклы, 1:0) и расписали ничью с Шахтером. Еще четыре поединка завершились поражениями. Впрочем сейчас ситуация несколько стабилизировалась – и подопечные Юрия Вернидуба начали ощутимо набирать. В доигровке с Шахтером снова случилась результативная ничья (могли и выиграть, но уступили через 0: 1 в первом тайме), а Зарю в предыдущем туре удалось разгромить (3: 0).
Кривбасс усилился, а шансы на еврокубки остаются вполне реальными. До четвертого места не хватает всего четырех баллов при игре в запасе – а значит ЛНЗ сегодня будет несладко. Гости будут играть на победу любой ценой.
Кадровая ситуация
Травмированы: Хомченовский (Кривбасс)
Дисквалифицированные: –
Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Кривбасс
ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Кушниренко – Бессала, Яшари, Танковский, Эйнел – Момо
Кривбасс: Маханьков – Бандейра, Романчук, Понедельник, Дибанго – Илич – Кузык, Твердохлеб, Вакулко, Микитишин – Соса
Прогноз "Футбол 24" – победа Кривбасса
Симпатичная игра криворожан в последних поединках не является случайностью. Подопечные Юрия Вернидуба реально выглядят мощнее всех, кто держится позади в таблице – а может и лучше тех, кто впереди. ЛНЗ же выглядит грозно в контратаках, но принятие решений в финальной трети ощутимо хромает. Именно этим объясняется низкая результативность (5 голов в 8 матчах).
Учитывая вышеупомянутые факторы, ставим на триумф Кривбасса.