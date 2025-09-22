Оболонь неделю назад сотворила сенсацию, отобрав очки у Динамо – да еще и забив два гола. "Пивовары" даже могли победить "бело-синих", однако чемпиона спас несвоевременный свисток арбитра. Переиграть подопечных Алексея Антоненко в текущем чемпионате смог только Кривбасс, хотя перед стартом сезона все эксперты отправляли киевлян в борьбу за выживание.

Поначалу казалось, что это – временный эффект. Аутсайдеры часто удивляют в первых турах, однако Оболонь держится в топ-8 уже слишком долго. "Зелено-белые" победили Александрию и Рух, а также сдержали сильный Металлист 1925 (пусть и проиграли харьковчанам в Кубке). Теперь дело дошло и до ничейных перестрелок с Динамо, хотя тактические аналитики списывают этот результат на ошибки Александра Шовковского.

Оболонь реально неудобна для своих соперников. Простой, но компактный блок, высокая интенсивность единоборств, быстрые переходные фазы – это типичный starter pack середняков УПЛ. У "пивоваров" он дополняется магическими выстрелами Суханова, однако во встрече с Динамо можно было увидеть и классную работу против высокой линии обороны и реально сильное завершение атак.

Карпатам сегодня будет трудно не только в физическом и тактическом аспектах. Галичане находятся еще и под психологическим давлением – команде пророчили выход в ЛЕ/ЛК, а она до сих пор не знает побед в УПЛ. После поражения от Полесья "львы" раскатали четыре ничьих. 3:3 против Шахтера всем понравились, 1:1 с Колосом все поняли, но необходимость героически камбечить с Кудривкой и Полтавой шокировали сообщество.

В СМИ даже пошли слухи об увольнении Владислава Лупашко, но до этого еще явно далеко. Карпаты демонстрируют хороший футбол – создают огромное количество моментов, выдают мощные старты матчей и вторые таймы, агрессивно прессингуют, комбинируют, и тому подобное. Голы тоже присутствуют в каждой встрече.

Всю эту красоту порочат ошибки вратарей (сказался промах с продажей Кемкина), привозы на ровном месте в первых таймах и определенное невезение с арбитражем. Кроме того, игроки принимают много смелых решений, а потому чаще ошибаются на поле. Да и доверие юному Домчаку в воротах подписывало коллектив на обязательные пропущенные голы. В конце концов, у львовян прослеживаются значительные разрывы между звеньями и даже между связями.

Ничего такого, что нельзя исправить (кроме истории с голкипером), Карпаты не демонстрируют. Львовянам просто надо собраться и выиграть матч – а для начала надо не провалить первый тайм. В поединке с Оболонью подопечные Владислава Лупашко вполне могут добиться поставленной цели. Пора.

Кадровая ситуация

Травмированы: Марченко, Мороз – Стецьков, Булеза, Сыч

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Карпаты

Оболонь: Федоровский – Приймак, Курко, Дубко – Суханов, Слободян, Чех, Кулаковский, Шевченко – Бычек, Устименко

Карпаты: Домчак – Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мирошниченко – Альварес – Витор, Чачуа, Бруниньо, Шах – Краснопир

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Карпаты в теории должны были бы выиграть 3-4 матча и держаться в зоне еврокубков, а по факту команда держится над зоной вылета. Это очень усложняет прогнозирование результатов в матчах Карпаты – лучше от этого воздержаться. Тем более, что Оболонь всегда игнорирует ожидания экспертов.

Тем не менее, можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 2,5. Обе команды регулярно забивают и пропускают. И немало. Карпаты будут оказывать давление и подставлять под контратаки, поэтому ожидаем перестрелку. Как в вестерне.

