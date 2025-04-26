Оболонь принимала Карпаты (2:2) в 26-м туре УПЛ. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Уже на 20-й минуте Оболонь вышла вперед. Прострел Ильина с правого фланга штрафной площади на дальней штанге остановил Стасюк, после чего точно пробил в левый угол. Впрочем, менее чем через 10 минут угловой с правого фланга завершился ударом слета от Стецькова, который срезал мяч в собственные ворота после рикошета от Приймака.

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Концовка матча получилась яркой. Сперва Черненко головой протолкнул мяч на правый фланг штрафной, где Тарануха мощно пробил с острого угла! А на 90-й минуте навес Пидлепенца с правого фланга перевел на дальнюю сторону Квасница, который сбросил на границу вратарской, а Игорь результативно пробил. Результат – ничья 2:2.

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