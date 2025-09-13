Оболонь будет принимать Динамо в рамках 5-го тура УПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 5-го тура чемпионата Украины 2025/26 между Оболонью и Динамо должен начаться в 15:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на провайдерах из списка UPL.TV.

Динамо и Полесье получили наказание от КДК УАФ после матча УПЛ

Встречаются первая и седьмая команда турнирной таблицы УПЛ. Динамо имеет 12 очков, а Оболонь на старте сезона смогла набрать 7 пунктов.

Стартовые составы:

Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Яцык, Бражко, Ярмоленко, Буяльский(к), Кабаев, Герреро.

Оболонь: Федоривский (К), Шевченко, Дубко, Лемницкий, Семенов, Ильин, Кулаковский, Чех, Черненко, Суханов, Нестеренко