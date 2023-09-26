Оболонь – Динамо: где смотреть матч Кубка Украины
26 сентября 11:14 - Читати українською
Стало известно, кто покажет матч 1/8 финала Кубка Украины между Оболонью и Динамо.
Уже завтра, 27 сентября, Оболонь и Динамо сойдутся в поединке 1/8 финала Кубка Украины, который стартует в 17:00.
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Посмотреть поединок можно будет на телеканале "2+2". Добавим, что каналы "1+1 Media" транслируют домашние матчи Динамо.
К слову, "бело-синие" уже в этом сезоне побеждали Оболонь в выездной игре чемпионата УПЛ со счетом 4:2.
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