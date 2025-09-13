Динамо на самом финише трансферного окна успело провести несколько трансферов. Причем неплохих. Команду усилили бразильский вингер Шола Огунднана, центрбеки Алиу Тиаре и Василий Буртник (пришел из тернопольской Нивы) – и уже легендарный Владислав Бленуце. Нападающий, призванный заменить Ваната, стоил “бело-синим” не только 2,5 млн евро, но и очередного удара по репутации.

"Могу говорить о проблемах Динамо часами": Кравец раскрыл правду об уходе из киевского клуба

Пересказывать суть скандала нет смысла. Более интересно, решится ли Александр Шовковский выпустить румына в киевском дерби с Оболонью. Вряд ли видео в стиле Золкина и 3-минутного интервью с листочка в стиле "Ребята, я свой!" достаточно, чтобы люди забыли о семейном тик-ток Бленуце, хотя форвард реально хорош.

Кадровый вопрос вообще является основным лейтмотивом поединка с Оболонью. У нынешнего тренерского штаба почти и не было новичков за два года, поэтому трудно предсказать стиль работы с ними – бросят ли их в бой сразу? Почему-то в это не верится, ведь Александр Шовковский явно заботится над сыгранностью основного ростера. Кроме того, в конце сентября разыгрались Биловар, Волошин и Герреро.

Этот факт особенно важен в контексте лазарета Динамо. После матча с Полесьем стало известно, что туда загремели Тымчик, Попов и Михайленко. Теоретически все они должны были бы уже вернуться в общую группу, но новостей и фотографий по этому поводу не было – и не факт, что они находятся в хорошей форме. Также ожидался камбэк Рубчинского и Торреса, но ситуация с ними тоже неизвестна.

"Бело-синие" все равно бы ротировали состав на Оболонь, ведь впереди старт в еврокубках. Почему-то никто не сомневается в победе гранда – "пивовары" после возвращения в УПЛ не отбирали очков у Динамо и пропускали минимум два гола. Правда, весенняя встреча была очень непростой, да и сейчас недооценка "зелено-белых" может дорого стоить.

Этот коллектив все еще способен засушить матч и выиграть его благодаря очередному шедевру Суханова. Он либо забивает невероятные голы с безумных дистанций и сложных ситуаций, либо имеет подобные голевые моменты. На старте сезона Оболонь прибила Александрию и Рух, а после безапелляционного поражения Металлисту 1925 киевляне дали серьезный бой Кривбассу (пусть и проиграли, 1:2).

За время международной паузы "зелено-белые" вернули Олега Ильина из Колоса, однако травма голкипера Марченко более важна. Даже при условии хорошей игры Федоривского.

Кадровая ситуация

Травмированы: Марченко, Мороз – Тымчик, Попов, Михайленко, Торрес, Рубчинский (Динамо; все – под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Динамо

Оболонь: Федоровский – Приймак, Курко, Дубко – Суханов, Слободян, Чех, Кулаковский, Шевченко – Бычек, Устименко

Динамо: Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак – Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо, тотал больше 2,5

Динамо не славится умением разваливать низкие и средние блоки, однако в чемпионате подопечные Александра Шовковского до сих пор идут без потерь. "Бело-синие" победили Верес (1:0, самая тяжелая победа), Рух (5:1 резервом), Эпицентр (4:1 на классе) и Полесье (4:1 практически за тайм). Команда так или иначе находила глубину и эффективно атаковала ее – а Оболонь явно не сильнее всех вышеупомянутых коллективов.

Учитывая этот факт, а также последние результаты в поединках с "пивоварами", поставим на триумф фаворита. Вряд ли киевляне забьют менее двух голов, но и пропустить они способны – так было почти во всех играх. То есть, можно ожидать тотал больше 2,5.

Металлист 1925 – Шахтер: анонс матча УПЛ