Поединок между Атлантой Юнайтед и Торонто в рамках МЛС запомнился неординарным голом на последних минутах.

МЛС 2024.

Атланта Юнайтед – Торонто – 2:1

Голы: Альмада, 45+2, Тиар, 90+7 – Бернардески, 46

Атланта повела в счете в компенсированное время к первому тайму – Альмада обыгрался в стенку с Риосом и легко переиграл голкипера. Не успела начаться вторая половина, как Бернардески сравнял счет, эффектно сместившись в штрафную и пробив в дальний угол.

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Игра шла к ничьей, но судьбу встречи решил Джамал Тиар, который вышел на замену. Вратарь Торонто собирался ввести мяч в игру и бросил его под ноги. Тиар в это время выбежал из-за спины вратаря, обокрал его и забил в пустые ворота. Таким образом, нападающий принес победу, ведь забил на седьмой компенсированной минуте.

Эта победа позволила Атланте набрать 24 очка и догнать Торонто – клубы занимают 9 и 8 места в таблице соответственно.

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