Количество его медалей и наград впечатляет. За свою спортивную карьеру Владимир Голубничий завоевал множество побед, а ее вершиной стали все три вида олимпийских медалей: два золота, серебро и бронза.

От грузчика до чемпиона

Владимир Голубничий – один из самых легендарных легкоатлетов в истории, а его имя является символом спортивной ходьбы. На соревнованиях и турнирах он прошел тысячи километров. Сколько именно? Владимир Степанович отвечал, что не любит цифр. "В жару, дождь, мороз и ветер – ежедневно по 15-20 километров. И так почти 40 лет", – делился спортсмен исходными данными для подсчета.

За всеми триумфами Владимира Голубничего скрывался титанический труд. Как-то олимпийский чемпион поразил откровенностью и заявил, что второй раз не смог бы пройти такой путь.

Всю свою жизнь атлет провел в одном городе. В Сумах он появился на свет, там и прошло его детство во время войны. Его спортивный путь начинался с метания копья и толкания ядра. Далее были лыжи, где парень начал делать первые успехи и только потом спортивная ходьба.

Ранее в Министерстве молодежи и спорта спрогнозировали, что на Олимпиаде-2020 Украина получит 13-15 медалей. И в итоге на Играх в Токио наши спортсмены завоевали 19 наград! Вместе с партнером проекта Parimatch поздравляем "сине-желтых" и желаем новых побед!

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Коронной для Голубничего стала дистанция в 20 километров. В 1955-м, когда ему исполнилось 19, он установил мировой рекорд, превзойдя чеха Йозефа Долежала – 1 час 30 минут и 36 секунд. Даже после этого Владимир не терял надежды попробовать себя в лыжных гонках и параллельно учился в Киевском инфизе.

О своих студенческих годах Голубничий вспоминал с меланхолией и нотками жалости. В свободное время парень работал грузчиком на кондитерской и маргариновой фабрике. А еще постоянно чувствовал голод, не покидавший юношу с детских лет. "Он помогал настойчивее браться за тренировки", – рассказывал потом Владимир Степанович.

Премьера в Риме и драма в Мехико

Вскоре Голубничий столкнулся с очередным испытанием – подвело здоровье. Периодические боли в правом боку не давали покоя – врачи диагностировали проблемы с печенью. К счастью, все обошлось и парень готовился к своей первой Олимпиаде. Перед самыми сборами он участвовал в соревнованиях по метанию гири. Якобы из-за дождя гиря выскользнула из руки и приземлилась Владимиру на колено. Опять борьба с организмом, демонстрация силы воли и в конце концов такая желанная поездка в Рим.

Владимир Голубничий / фото архива Владимира Голубничего

Первая из пяти Олимпиад Голубничего стала местом отсчета его доминирования в спортивной ходьбе. В Риме 24-летний Владимир выиграл золото. Через четыре года в Токио украинец снова попал на пьедестал. Правда, спортсмен опять встретился с трудностями. На старте дистанции Голубничий почувствовал сильную головную боль, а потом еще и упал. Концовку маршруту преодолел на морально-волевых и финишировал третьим.

Партийное руководство расценило результат всей команды как неудовлетворительный. Не изменили жесткость оценок даже весомые факторы, в частности, климатические условия. Голубничий расценил этот результат как дополнительную мотивацию. Однообразие сборов, постоянные тренировки и много промежуточных этапов на чемпионатах мира и Европы – ходьба, ходьба, ходьба.

Накануне Мехико-1968 тренеры и спортсмены учли огрехи токийских игр. На финальных метрах между Голубничим и мексиканцем Хосе Педрасой развернулась эпическая борьба. Украинец едва не потерял лидерство и опередил соперника всего лишь на 1,7 секунды! Пусть специалисты потом обращали внимание на несовершенную технику Педрасы, но Голубничий абстрагировался от этого и сделал все необходимое на трассе.

Король возвращается

На четвертые Олимпийские игры в Мюнхен Голубничий отправлялся в почтенном 36-летнем возрасте. Однако снова вернулся в Сумы с наградой. На этот раз серебро. Голубничий позже вспоминал, как после награждения отовсюду только и слышалось о конце карьеры. Тем невероятнее стала победа украинца через два года на чемпионате мира-1974 в Риме. С момента золотого триумфа в столице Италии прошло 14 лет. Владимир оказался единственным участником Олимпиады 1960-го, который вернулся в Вечный город на мировое первенство. И выиграл его!

На следующий день итальянская пресса взорвалась новостями о 38-летнем чемпионем с особой улыбкой – он снова покорил Рим. А потом отправился на свою пятую Олимпиаду в Монреаль. Голубничий перехитрил время и обманул природу. Спортсмен чувствовал свой организм и продолжал тренироваться. В Канаде Владимир Степанович, обессиленный болезнью, которая застала его врасплох перед соревнованиями, финишировал лишь седьмым. Более чем достойный результат 40-летнего атлета.

Владимир Голубничий / фото sumy.today

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В этом году во второй день лета легендарному спортсмену исполнилось 85. Он живет в родных Сумах и крайне редко выходит из дома. Его рекорды давно обновленные, однако в истории навсегда останутся подвиги человека, покорившего время и завоевавшего сердца многих своей уникальной ходьбой и особой добродушной улыбкой.