Форвард Динамо Артем Беседин оправляется от травмы, которую получил еще на Евро-2020. Пролил свет на его состояние реабилитолог "бело-синих" Владимир Ярмошук.

"Эта травма считается средней тяжести. Они неприятная, ведь нужны определенные сроки реабилитации. Невозможно после нее восстановиться через месяц", – сказал Ярмошук в комментарии ТСН, заверив, что нападающий обойдется без хирургического вмешательства.

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Сейчас 25-летнему украинцу сняли гипс, он проходит курс реабилитации на базе Динамо в Вите-Литовской. Беседин на травмированной ноге носит специальный ортез, который уменьшает нагрузку на колено и позволяет мышцам быстрее восстанавливаться. Несмотря на это, врачи не рекомендуют Артему спешить с реабилитацией, ведь в этом году он уже точно не сыграет.

В прошлом сезоне Артем Беседин провел 16 матчей, в которых отметился шестью голами и ассистом. Форвард принимал участие и на Евро-2020 со сборной Украины.

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